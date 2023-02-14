Юран оценил идею РФС о матчах сборной России с бразильскими клубами

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран оценил идею РФС организовать товарищеские матчи сборной России с бразильскими клубами.

«Это очень хорошая идея. Думаю, что матчи против бразильских клубов зрителям будут намного интереснее, чем игры против Узбекистана и Таджикистана. Уровень футбола в Бразилии выше, там играют техничные, молодые ребята. Бразильцы есть бразильцы.

Если РФС удастся договориться, то это будет просто здорово. Не думаю, что ФИФА будет против таких матчей. Это будут хорошие спарринги для нашей сборной», — сказал Юран.

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