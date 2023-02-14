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    Сборная России может провести серию матчей с бразильскими клубами

    Стало известно, с кем может сыграть сборная России в марте 2023 года.

    РФС прорабатывает вариант проведения серии товарищеских матчей с клубами бразильской Серии А.

    Окончательные договоренности пока не достигнуты. В Бразилию может отправиться не только главная сборная России, но и юношеская.

    Один из потенциального соперников – «Коринтианс». Этот клуб в последнее время тесно сотрудничает с представителями российского футбола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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