Сборная России может провести серию матчей с бразильскими клубами

Стало известно, с кем может сыграть сборная России в марте 2023 года.
РФС прорабатывает вариант проведения серии товарищеских матчей с клубами бразильской Серии А.
Окончательные договоренности пока не достигнуты. В Бразилию может отправиться не только главная сборная России, но и юношеская.
Один из потенциального соперников – «Коринтианс». Этот клуб в последнее время тесно сотрудничает с представителями российского футбола.
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Источник: «Спорт-Экспресс»