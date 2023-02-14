«Крылья Советов»: «Мы тренировались с «Шахтeром» на соседних полях, конфликтов не было»

В «Крыльях Советов» рассказали, что не жили в одном отеле с «Шахтером».

Ранее об этом сообщил журналист Илья Казаков.

«Нет, мы не жили с «Шахтeром» в одном отеле, совместное проживание российских клубов с украинскими у нас не допускается, этот вопрос сразу обговаривался.

С нами живут сейчас «Ахмат», «Факел», до этого с нами жили поляки.

Мы тренировались с «Шахтeром» на соседних полях, несколько тренировок на первом сборе проходили в одно время.

Никаких конфликтов не было, даже напротив кто-то оставался смотреть тренировки, когда они позже заканчивали», – заявили в самарском клубе.

В понедельник вечером в турецком отеле подрались футболисты «Шинника» и «Миная».

Также сообщалось, что «Шахтер» отказался заселяться в одну гостиницу с московским «Динамо».

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