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    Дзюба рассказал о встрече с «Зенитом» на сборе в Дубае

    Новичок «Локомотива» Артем Дзюба сегодня встретился с представителями «Зенита».

    Обе команды готовятся ко второй части сезона в Дубае.

    – В Дубае вы пересеклись на соседних полях с «Зенитом». Как прошла встреча?

    – Был рад увидеть знакомые лица (улыбается).

    – Как проходят ваши первые дни в «Локомотиве»?

    – Все великолепно, все супер. Сейчас наслаждаюсь, готовимся.

    – Как ваше самочувствие?

    – Спасибо, все хорошо. Недавно отыграли матч, есть над чем работать, прибавлять. Сейчас надо полностью посвятить себя работе.

    – Как идет адаптация в «Локомотиве»?

    – Очень хорошо. Ребята очень приятные, веселые, поэтому все великолепно.

    – Ждете апрельский матч с «Зенитом» в РПЛ?

    – С нетерпением.

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • На прошлой неделе 34‑летний футболист заключил контракт с «Локо» до конца сезона.
    • Команды встретятся 9 апреля в Москве в 22-м туре РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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