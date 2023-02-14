Дзюба рассказал о встрече с «Зенитом» на сборе в Дубае

Новичок «Локомотива» Артем Дзюба сегодня встретился с представителями «Зенита».

Обе команды готовятся ко второй части сезона в Дубае.

– В Дубае вы пересеклись на соседних полях с «Зенитом». Как прошла встреча?

– Был рад увидеть знакомые лица (улыбается).

– Как проходят ваши первые дни в «Локомотиве»?

– Все великолепно, все супер. Сейчас наслаждаюсь, готовимся.

– Как ваше самочувствие?

– Спасибо, все хорошо. Недавно отыграли матч, есть над чем работать, прибавлять. Сейчас надо полностью посвятить себя работе.

– Как идет адаптация в «Локомотиве»?

– Очень хорошо. Ребята очень приятные, веселые, поэтому все великолепно.

– Ждете апрельский матч с «Зенитом» в РПЛ?

– С нетерпением.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

На прошлой неделе 34‑летний футболист заключил контракт с «Локо» до конца сезона.

Команды встретятся 9 апреля в Москве в 22-м туре РПЛ.

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