Дзюба рассказал о встрече с «Зенитом» на сборе в Дубае

Новичок «Локомотива» Артем Дзюба сегодня встретился с представителями «Зенита».
Обе команды готовятся ко второй части сезона в Дубае.
– В Дубае вы пересеклись на соседних полях с «Зенитом». Как прошла встреча?
– Был рад увидеть знакомые лица (улыбается).
– Как проходят ваши первые дни в «Локомотиве»?
– Все великолепно, все супер. Сейчас наслаждаюсь, готовимся.
– Как ваше самочувствие?
– Спасибо, все хорошо. Недавно отыграли матч, есть над чем работать, прибавлять. Сейчас надо полностью посвятить себя работе.
– Как идет адаптация в «Локомотиве»?
– Очень хорошо. Ребята очень приятные, веселые, поэтому все великолепно.
– Ждете апрельский матч с «Зенитом» в РПЛ?
– С нетерпением.
- Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
- На прошлой неделе 34‑летний футболист заключил контракт с «Локо» до конца сезона.
- Команды встретятся 9 апреля в Москве в 22-м туре РПЛ.
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