Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зарема ответила на критику Нигматуллина

14 февраля 2023, 16:46
3

Между Русланом Нигматуллиным и Заремой Салиховой произошла заочная словесная перепалка.

«Накипел вопрос по поводу Салиховой: она не имеет никакого отношения к футболу, но регулярно плохо отзывается о некоторых российских игроках, футбольных деятелях и ветеранах.

Только фамилии успевают меняться. В то же время она нахваливает различных иностранных тренеров и различных специалистов – это очень странный посыл.

Человек не заслуживает никакого внимания к себе, потому что Зарема ничего не сделала для футбола. Мне очень часто попадаются заголовки с еe именем – всe это вызывает только возмущение.

Не хочу с ней вступать в полемику, потому что она этого не заслуживает. Но мне очень хочется, чтобы человек пересмотрел своe отношение к российским легендам, тренерам и футболистам.

Последние еe слова о Карпине выглядят крайне провокационно», – сказал Нигматуллин.

«Мне неинтересно мнение американского диджея, рекламирующего Zenit Caviar», – ответила ему супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Зарему взломали и попросили от ее имени деньги 2
Дочь Аленичева – об астрологии: «Почему бы не стать наследницей Заремы» 10
Зарема прокомментировала увольнение Станковича из «Спартака» 24
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Нигматуллин Руслан Салихова Зарема
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
порт
1676384841
сосулька.
Ответить
serglider
1676410958
Странно, что новоиспеченный диджей, стригущий бабло в недружественной России стране, так живо интересуется, что там пишет любовница Федуна про российский футбол и футболеров)))
Ответить
Главные новости
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
1
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
4
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
4
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
8
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
8
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
6
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
2
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
4
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Все новости
Все новости
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
2
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
8
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
3
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
3
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
13
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
6
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
2
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
4
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
16
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
6
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
7
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
32
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
6
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
7
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
10
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
9
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
11
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
14
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
3
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+