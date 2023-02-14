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    Зарема ответила на критику Нигматуллина

    Между Русланом Нигматуллиным и Заремой Салиховой произошла заочная словесная перепалка.

    «Накипел вопрос по поводу Салиховой: она не имеет никакого отношения к футболу, но регулярно плохо отзывается о некоторых российских игроках, футбольных деятелях и ветеранах.

    Только фамилии успевают меняться. В то же время она нахваливает различных иностранных тренеров и различных специалистов – это очень странный посыл.

    Человек не заслуживает никакого внимания к себе, потому что Зарема ничего не сделала для футбола. Мне очень часто попадаются заголовки с еe именем – всe это вызывает только возмущение.

    Не хочу с ней вступать в полемику, потому что она этого не заслуживает. Но мне очень хочется, чтобы человек пересмотрел своe отношение к российским легендам, тренерам и футболистам.

    Последние еe слова о Карпине выглядят крайне провокационно», – сказал Нигматуллин.

    «Мне неинтересно мнение американского диджея, рекламирующего Zenit Caviar», – ответила ему супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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    Источник: «Чемпионат»

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