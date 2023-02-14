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    Итальянский журналист: «Портанова – преступник, насильник и посредственный футболист. Зачем российскому клубу такой мудак?»

    Журналист Tuttosport Массимо Франки не верит, что российские клубы интересуются экс-полузащитником «Ювентуса» Маноло Портановой.

    • Сообщалось, что услуги 22-летнего итальянца предлагались командам из РПЛ.
    • Речь шла о «Крыльях Советов» и «Торпедо».
    • Осенью Портанову приговорили к 6 годам тюрьмы за групповое изнасилование девушки.

    «Портанова – сумасшедший! Пару месяцев назад его дядя был приговорен к шести годам лишения свободы за сексуальное насилие.

    Портанова – преступник, насильник, а также посредственный футболист. Зачем российскому клубу интересоваться таким мудаком?

    По поводу якобы агента Маттео Матерацци. Известность имеет только его брат Марко, который стал героем финала чемпионата мира в 2006 году.

    Маттео же является второстепенным агентом, но что-то рассказывает российским СМИ. Неправда и абсолютно невозможно, чтобы *** Портанова играл в России», – сказал Франки.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13104

      Алексей З 1 час назад

      Это типа журналистский междусобойчик.
      Один в Россию отправил , второй возражает.
      Ребята , он тут наХ никому не нужен , о Портанова только от вас и услышали.

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