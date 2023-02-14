Итальянский журналист: «Портанова – преступник, насильник и посредственный футболист. Зачем российскому клубу такой мудак?»

Это типа журналистский междусобойчик.
Один в Россию отправил , второй возражает.
Ребята , он тут наХ никому не нужен , о Портанова только от вас и услышали.
Журналист Tuttosport Массимо Франки не верит, что российские клубы интересуются экс-полузащитником «Ювентуса» Маноло Портановой.
- Сообщалось, что услуги 22-летнего итальянца предлагались командам из РПЛ.
- Речь шла о «Крыльях Советов» и «Торпедо».
- Осенью Портанову приговорили к 6 годам тюрьмы за групповое изнасилование девушки.
«Портанова – сумасшедший! Пару месяцев назад его дядя был приговорен к шести годам лишения свободы за сексуальное насилие.
Портанова – преступник, насильник, а также посредственный футболист. Зачем российскому клубу интересоваться таким мудаком?
По поводу якобы агента Маттео Матерацци. Известность имеет только его брат Марко, который стал героем финала чемпионата мира в 2006 году.
Маттео же является второстепенным агентом, но что-то рассказывает российским СМИ. Неправда и абсолютно невозможно, чтобы *** Портанова играл в России», – сказал Франки.
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