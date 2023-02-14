Итальянский журналист: «Портанова – преступник, насильник и посредственный футболист. Зачем российскому клубу такой мудак?»

Журналист Tuttosport Массимо Франки не верит, что российские клубы интересуются экс-полузащитником «Ювентуса» Маноло Портановой.

Сообщалось, что услуги 22-летнего итальянца предлагались командам из РПЛ.

Речь шла о «Крыльях Советов» и «Торпедо».

Осенью Портанову приговорили к 6 годам тюрьмы за групповое изнасилование девушки.

«Портанова – сумасшедший! Пару месяцев назад его дядя был приговорен к шести годам лишения свободы за сексуальное насилие.

Портанова – преступник, насильник, а также посредственный футболист. Зачем российскому клубу интересоваться таким мудаком?

По поводу якобы агента Маттео Матерацци. Известность имеет только его брат Марко, который стал героем финала чемпионата мира в 2006 году.

Маттео же является второстепенным агентом, но что-то рассказывает российским СМИ. Неправда и абсолютно невозможно, чтобы *** Портанова играл в России», – сказал Франки.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!