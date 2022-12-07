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    22-летнего игрока «Дженоа» посадили за групповое изнасилование

    Суд признал 22-летнего футболиста «Дженоа» Маноло Портанову виновным в участии в групповом изнасиловании студентки. Преступление состоялось в мае 2021 года.

    Игрок наказан шестью годами тюрьмы.

    • Полузащитник стоит 2,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне Серии В Портанова успел провести 12 матчей, забил гол, сделал 2 ассиста.
    • Игрок дважды брал Серию А с «Ювентусом».

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11273

      alex1951 1 час назад

      Вашу мать?
      Какое это имеет отношение к Чм?
      Вы ,чё,желтая пресса?
      Лучше бы тему изнасилования посвятили - немцам,бельгийцам,испанцам ,датчанам.....
      Вот это и есть Гей_Европа- в полный рост...мужики дернули мужиков!))))))

      0
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      Рейтинг: +12333

      Алексей З 1 час назад

      Бомбардир , вы ничего не попутали ?
      Как же вы это местным натуралам- дебилам впарите ?
      Тут же всем ясно , что там гейевропа, там же пи--ор на пи---ре.
      Пипец они теперь зависнут.
      Измените в статье "студентку" на "студента" , пусть успокоятся.
      Конечно это "чёрный юмор", но зачем это вы выкладываете ?
      Криминальная хроника или их нравы ?
      Ох , днище !!!

      1
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      Рейтинг: +4110

      Питерский князь 2 часа назад

      Влияние Кокорина на Италию.
      :)))

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      Рейтинг: +18391

      Cleaner 2 часа назад

      А Широкова не посадили.(

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      Рейтинг: +8518

      vladik12 > Cleaner 1 час назад

      Ну он пьяной компашкой и не присунул никому, по счастью.

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      Рейтинг: +18391

      Cleaner > vladik12 1 час назад

      Бил лежачего судью ногами на поле пьяной компашкой? Вы что то попутали...

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      Рейтинг: +16519

      афоня72 2 часа назад

      Будет за свою зону играть.

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