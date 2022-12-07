22-летнего игрока «Дженоа» посадили за групповое изнасилование

Вашу мать?
Какое это имеет отношение к Чм?
Вы ,чё,желтая пресса?
Лучше бы тему изнасилования посвятили - немцам,бельгийцам,испанцам ,датчанам.....
Вот это и есть Гей_Европа- в полный рост...мужики дернули мужиков!))))))
Суд признал 22-летнего футболиста «Дженоа» Маноло Портанову виновным в участии в групповом изнасиловании студентки. Преступление состоялось в мае 2021 года.
Игрок наказан шестью годами тюрьмы.
- Полузащитник стоит 2,5 миллиона евро.
- В этом сезоне Серии В Портанова успел провести 12 матчей, забил гол, сделал 2 ассиста.
- Игрок дважды брал Серию А с «Ювентусом».
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира