22-летнего игрока «Дженоа» посадили за групповое изнасилование

Суд признал 22-летнего футболиста «Дженоа» Маноло Портанову виновным в участии в групповом изнасиловании студентки. Преступление состоялось в мае 2021 года.

Игрок наказан шестью годами тюрьмы.

Полузащитник стоит 2,5 миллиона евро.

В этом сезоне Серии В Портанова успел провести 12 матчей, забил гол, сделал 2 ассиста.

Игрок дважды брал Серию А с «Ювентусом».

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