Агент Портановы отреагировал на слухи о желании игрока перейти в клуб РПЛ

Маттео Матерацци, агент экс-полузащитника «Ювентуса» Маноло Портановы, отрицает наличие переговоров с российскими клубами.
- Сообщалось, что услуги 22-летнего итальянца предлагались командам из РПЛ.
- Речь шла о «Крыльях Советов» и «Торпедо».
- Осенью Портанову приговорили к 6 годам тюрьмы за групповое изнасилование девушки.
«Нет, Маноло не был предложен российским клубам. Мы не рассматриваем такой вариант.
Его переход в какой-либо клуб из России сейчас невозможен», – сказал агент.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: Sport24