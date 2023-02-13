Агент Портановы отреагировал на слухи о желании игрока перейти в клуб РПЛ

Маттео Матерацци, агент экс-полузащитника «Ювентуса» Маноло Портановы, отрицает наличие переговоров с российскими клубами.

Сообщалось, что услуги 22-летнего итальянца предлагались командам из РПЛ.

Речь шла о «Крыльях Советов» и «Торпедо».

Осенью Портанову приговорили к 6 годам тюрьмы за групповое изнасилование девушки.

«Нет, Маноло не был предложен российским клубам. Мы не рассматриваем такой вариант.

Его переход в какой-либо клуб из России сейчас невозможен», – сказал агент.

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