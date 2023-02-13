Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Портановы отреагировал на слухи о желании игрока перейти в клуб РПЛ

    Маттео Матерацци, агент экс-полузащитника «Ювентуса» Маноло Портановы, отрицает наличие переговоров с российскими клубами.

    • Сообщалось, что услуги 22-летнего итальянца предлагались командам из РПЛ.
    • Речь шла о «Крыльях Советов» и «Торпедо».
    • Осенью Портанову приговорили к 6 годам тюрьмы за групповое изнасилование девушки.

    «Нет, Маноло не был предложен российским клубам. Мы не рассматриваем такой вариант.

    Его переход в какой-либо клуб из России сейчас невозможен», – сказал агент.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Перед «Челси» Жирков чуть не перешел в «Барселону», после АПЛ хотел в «Спартак» – пять историй о карьере Жиркова 1
    «Это антифутбол». Малком рассказал, за какой поступок на поле ему стыдно
    «Зенит» анонсировал товарищеский матч с командой из первого дивизиона ОАЭ
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11