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    Российским клубам предлагают экс-игрока «Ювентуса», осужденного за групповое изнасилование студентки

    В российском чемпионате может оказаться бывший полузащитник «Ювентуса» Маноло Портанова.

    «История а-ля Квинси Промес. Осенью Портанова был приговорен к шести годам за групповое изнасилование девушки, с которой встречался. В Италии, как мне объяснили, трехэтапная система вынесения приговора, это был первый. «Дженоа» расторг контракт с центрхавом, хотя за решетку Маноло угодит (если угодит) не раньше, чем через два года.

    Какое отношение это имеет к России? А такое, что Портанову предлагали российским клубам. С ним даже общался тренерский штаб «Торпедо», в который входит итальянец Серджио Джованни, однако трансферный комитет черно-белых кандидатуру зарубил. Также игрока рассматривали «Крылья Советов», которые в итоге подписали аргентинца Гарре Бенхамина.

    Портанова и сейчас на российском рынке. Найдутся ли на него желающие?» – написал источник.

    • 22-летний Портанова провел 3 матча Серии А за «Ювентус».
    • У Портановы 39 матчей за сборные Италии разных возрастов, 7 голов.
    • В этом сезоне Серии В Портанова успел провести за «Дженоа» 12 матчей, забил гол, сделал 2 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Сегодня, 12:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6294

      Добрый Бобер 1 час назад

      Таком типу в России подойдёт только одна команда - ЧВК "Вагнер".

      0
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      Рейтинг: +2544

      АЛЕКС 58 2 часа назад

      На пару к Промесу. Будут гражданство выпрашивать

      0
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      Рейтинг: +517

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Прямая дорожка в Спартак. Там схрон и "Малина". Гыгыгы

      3
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