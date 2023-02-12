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  • Российским клубам предлагают экс-игрока «Ювентуса», осужденного за групповое изнасилование студентки

Российским клубам предлагают экс-игрока «Ювентуса», осужденного за групповое изнасилование студентки

12 февраля 2023, 12:45
2

В российском чемпионате может оказаться бывший полузащитник «Ювентуса» Маноло Портанова.

«История а-ля Квинси Промес. Осенью Портанова был приговорен к шести годам за групповое изнасилование девушки, с которой встречался. В Италии, как мне объяснили, трехэтапная система вынесения приговора, это был первый. «Дженоа» расторг контракт с центрхавом, хотя за решетку Маноло угодит (если угодит) не раньше, чем через два года.

Какое отношение это имеет к России? А такое, что Портанову предлагали российским клубам. С ним даже общался тренерский штаб «Торпедо», в который входит итальянец Серджио Джованни, однако трансферный комитет черно-белых кандидатуру зарубил. Также игрока рассматривали «Крылья Советов», которые в итоге подписали аргентинца Гарре Бенхамина.

Портанова и сейчас на российском рынке. Найдутся ли на него желающие?» – написал источник.

  • 22-летний Портанова провел 3 матча Серии А за «Ювентус».
  • У Портановы 39 матчей за сборные Италии разных возрастов, 7 голов.
  • В этом сезоне Серии В Портанова успел провести за «Дженоа» 12 матчей, забил гол, сделал 2 ассиста.

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Портанова Маноло
Комментарии (2)
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АЛЕКС 58
1676200653
На пару к Промесу. Будут гражданство выпрашивать
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Добрый Бобер
1676203451
Таком типу в России подойдёт только одна команда - ЧВК "Вагнер".
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