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    Зарема: «Смеюсь в голос над теми, кто придумывал Абаскалю обидные прозвища, а теперь отмечает продление на Никольской»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение столичного клуба продлить контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.

    «Я очень рада, что «Лукойл» продолжил линию, которую я пыталась доказать всем и каждому последние два года: «Спартак» не должен тренировать бывший спартаковец (да простит меня Валерий Карпин и Дмитрий Аленичев) или титулованный тренер с регалиями.

    Важно хорошее тренерское образование, харизма и качества, которые создадут химию в команде. Смеюсь в голос над теми, кто еще полгода назад придумывал обидные прозвища тренеру, а теперь готов выбегать на Никольскую, отмечая продление контракта», – сказала Зарема.

    • Абаскаль возглавил команду летом 2022 года.
    • «Спартак» идет на втором месте в РПЛ.
    • Отставание от «Зенита» – 6 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13082

      Алексей З 9 минут назад

      Зарема жжёт !
      Верно одно, бывших в тренеры не брать, не могут !!!

      0
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      Рейтинг: +2511

      Krasnodar 123 32 минуты назад

      Что за прозвища ? Хоть одно назови !

      0
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      Рейтинг: +14330

      playsh 1 час назад

      "Бабу не обманешь,она сердцем видит.",как говаривал горбун из известного сериала...

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