Зарема: «Смеюсь в голос над теми, кто придумывал Абаскалю обидные прозвища, а теперь отмечает продление на Никольской»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение столичного клуба продлить контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Я очень рада, что «Лукойл» продолжил линию, которую я пыталась доказать всем и каждому последние два года: «Спартак» не должен тренировать бывший спартаковец (да простит меня Валерий Карпин и Дмитрий Аленичев) или титулованный тренер с регалиями.

Важно хорошее тренерское образование, харизма и качества, которые создадут химию в команде. Смеюсь в голос над теми, кто еще полгода назад придумывал обидные прозвища тренеру, а теперь готов выбегать на Никольскую, отмечая продление контракта», – сказала Зарема.

Абаскаль возглавил команду летом 2022 года.

«Спартак» идет на втором месте в РПЛ.

Отставание от «Зенита» – 6 очков.

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