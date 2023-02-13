Малком рассказал, расстроил ли его срыв трансфера в «ПСЖ»

Полузащитник «Зенита» Малком прокомментировал несостоявшийся переход в «ПСЖ».

– В конце января во французских медиа появилась информация, что тобой интересуется «ПСЖ». Потом Семак сказал, что на тебя вышел клуб и обсудил возможный переход. Как эта история начиналась?

– «ПСЖ» напрямую обратился ко мне по поводу возможного трансфера. Мы обсудили это с главным тренером. Конечно, я обрадовался, что такой большой европейский клуб заинтересовался мной. Каждый работает для этого.

– Но в итоге французы так и не сделали официального предложения, хотя история тянулась до конца трансферного окна. Ты переживал из-за этого?

– Нет. Не расстроился и не переживал. У меня действующий контракт с «Зенитом». Я его уважаю. Клуб всегда честно поступал со мной.

Заинтересованность от «ПСЖ» мне польстила. Это лишь сигнал, что я двигаюсь в правильном направлении. Внимание топ-клуба показательно и характерно. Но я был спокоен. Ждал, как будет развиваться ситуация. Итог истории никак на меня не повлиял.

Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.

Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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