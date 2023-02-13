Капелло оценил игру Хвичи в составе «Наполи»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился впечатлениями от выступлений Хвичи Кварацхелии за «Наполи».

«Хвича Кварацхелия очень хороший игрок и сильная сторона «Наполи», – сказал Капелло.

Летом «Наполи» купил грузина за 10 миллионов евро.

В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 23 матчах.

Ранее Хвича выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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