Капелло оценил игру Хвичи в составе «Наполи»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился впечатлениями от выступлений Хвичи Кварацхелии за «Наполи».
«Хвича Кварацхелия очень хороший игрок и сильная сторона «Наполи», – сказал Капелло.
- Летом «Наполи» купил грузина за 10 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 23 матчах.
- Ранее Хвича выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
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Источник: «Спорт-Экспресс»