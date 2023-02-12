Семин назвал главную интригу весенней части РПЛ

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сeмин рассказал, что для него станет главной интригой во второй части сезона РПЛ.

«Главной интригой во второй части сезона для меня станет борьба за чемпионство — это всегда было главным.

В последние годы не было интриги? Как это не было? Всегда была интрига. Другое дело, что «Зенит» был объективно сильнее, но интрига всегда была. Сейчас с возобновлением сезона всe только начинается», — сказал Сeмин.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

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