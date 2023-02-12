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    Семин назвал главную интригу весенней части РПЛ

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сeмин рассказал, что для него станет главной интригой во второй части сезона РПЛ.

    «Главной интригой во второй части сезона для меня станет борьба за чемпионство — это всегда было главным.

    В последние годы не было интриги? Как это не было? Всегда была интрига. Другое дело, что «Зенит» был объективно сильнее, но интрига всегда была. Сейчас с возобновлением сезона всe только начинается», — сказал Сeмин.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.02.2023 22:18
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