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Семин назвал главную интригу весенней части РПЛ

12 февраля 2023, 22:18

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сeмин рассказал, что для него станет главной интригой во второй части сезона РПЛ.

«Главной интригой во второй части сезона для меня станет борьба за чемпионство — это всегда было главным.

В последние годы не было интриги? Как это не было? Всегда была интрига. Другое дело, что «Зенит» был объективно сильнее, но интрига всегда была. Сейчас с возобновлением сезона всe только начинается», — сказал Сeмин.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Семин Юрий
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