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Гаврилов не считает Промеса лидером «Спартака»

12 февраля 2023, 17:06
4

Бывший спартаковец Юрий Гаврилов не считает форварда Квинси Промеса лидером «Спартака».

— В мировом футболе диспетчеры остались? Вы же любите смотреть матчи сборных, европейских чемпионатов.

— Там есть, да. Кевин Де Брюйне, например, в сборной Бельгии. Ведет всю игру как диспетчер. Когда Лионель Месси играл в «Барселоне», от него там многое зависело. Лука Модрич в «Реале» и в сборной Хорватии. Классический дирижер игры. Такие игроки остались, но их все меньше.

— В сборной Бразилии никого не заметили во время чемпионата мира?

— Нет. Бразилия всегда была своеобразная команда в этом смысле. Там было по три-четыре человека, которые вели игру.

— В «Спартаке» конструктора атак тоже нет?

— Нет, пожалуй. Многие называют лидером «Спартака» Промеса. Но он не лидер. Он не руководит партнерами, не руководит игрой. Так на него посмотришь – играет больше на себя, сам любуется своей игрой. Надо, не надо, но идет в обводку. Когда это проходит, все говорят: «О, Промес!» А когда не проходит... Много потерь. В центре он не может играть, у него пас плохой и там места мало. Но и нападающим Промеса назвать не могу. Он больше уходит на фланг, где есть пространство для того, чтобы он мог демонстрировать свои скоростные качества.

  • Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
  • Игрок взял со «Спартаком» все российские трофеи.
  • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Промес Квинси
Комментарии (4)
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R_a_i_n
1676213888
6 голевых в чемпе, больше только у Соболева. Да, Промес играет больше на себя... иксперты хреновы!
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Persona_non_Grata
1676214600
Да если в чем то и и можно частично согласиться с Гавриловым ( из уважения к его былым заслугам ), согласиться, что что Промес не лидер Спартака не могу - и даже не по статистике его результативных действий, сколько из-за его харизмы, Промес - зажигалка и именно его действия могут и заводят как болельщиков на трибунах, так и остальных игроков команды и прежде всего именно по этому я был рад его возвращению в Спартак. У Промеса может пойти игра, может не пойти, но вот равнодушным я его не видел НИКОГДА !!!
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NewLife
1676216383
РБ Спорт, гнусная помойка с лежбищем хейтеров Спартака, вы определитесь, вы спрашиваете простодушного ветерана о диспетчерах или о лидерах, шулерски подменяя понятия в заголовке. Эта желтая дешевка спровоцировала ветерана сказать, что лидер должен обязательно выполнять диспетчерские функции в полузащите, т.е Пеле никогда не был лидером.
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АлексМак
1676218319
Прав абсолютно во всём! Респект.
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