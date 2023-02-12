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    Гаврилов не считает Промеса лидером «Спартака»

    Бывший спартаковец Юрий Гаврилов не считает форварда Квинси Промеса лидером «Спартака».

    — В мировом футболе диспетчеры остались? Вы же любите смотреть матчи сборных, европейских чемпионатов.

    — Там есть, да. Кевин Де Брюйне, например, в сборной Бельгии. Ведет всю игру как диспетчер. Когда Лионель Месси играл в «Барселоне», от него там многое зависело. Лука Модрич в «Реале» и в сборной Хорватии. Классический дирижер игры. Такие игроки остались, но их все меньше.

    — В сборной Бразилии никого не заметили во время чемпионата мира?

    — Нет. Бразилия всегда была своеобразная команда в этом смысле. Там было по три-четыре человека, которые вели игру.

    — В «Спартаке» конструктора атак тоже нет?

    — Нет, пожалуй. Многие называют лидером «Спартака» Промеса. Но он не лидер. Он не руководит партнерами, не руководит игрой. Так на него посмотришь – играет больше на себя, сам любуется своей игрой. Надо, не надо, но идет в обводку. Когда это проходит, все говорят: «О, Промес!» А когда не проходит... Много потерь. В центре он не может играть, у него пас плохой и там места мало. Но и нападающим Промеса назвать не могу. Он больше уходит на фланг, где есть пространство для того, чтобы он мог демонстрировать свои скоростные качества.

    • Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • Игрок взял со «Спартаком» все российские трофеи.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13076

      Алексей З 1 час назад

      Лидер и Диспетчер не одно и тоже.

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      Рейтинг: +311

      АлексМак 1 час назад

      Прав абсолютно во всём! Респект.

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      Рейтинг: +16950

      NewLife 2 часа назад

      РБ Спорт, гнусная помойка с лежбищем хейтеров Спартака, вы определитесь, вы спрашиваете простодушного ветерана о диспетчерах или о лидерах, шулерски подменяя понятия в заголовке. Эта желтая дешевка спровоцировала ветерана сказать, что лидер должен обязательно выполнять диспетчерские функции в полузащите, т.е Пеле никогда не был лидером.

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      Рейтинг: +20467

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Да если в чем то и и можно частично согласиться с Гавриловым ( из уважения к его былым заслугам ), согласиться, что что Промес не лидер Спартака не могу - и даже не по статистике его результативных действий, сколько из-за его харизмы, Промес - зажигалка и именно его действия могут и заводят как болельщиков на трибунах, так и остальных игроков команды и прежде всего именно по этому я был рад его возвращению в Спартак. У Промеса может пойти игра, может не пойти, но вот равнодушным я его не видел НИКОГДА !!!

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      Рейтинг: +11790

      R_a_i_n 2 часа назад

      6 голевых в чемпе, больше только у Соболева. Да, Промес играет больше на себя... иксперты хреновы!

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