Гаврилов не считает Промеса лидером «Спартака»

Бывший спартаковец Юрий Гаврилов не считает форварда Квинси Промеса лидером «Спартака».

— В мировом футболе диспетчеры остались? Вы же любите смотреть матчи сборных, европейских чемпионатов.

— Там есть, да. Кевин Де Брюйне, например, в сборной Бельгии. Ведет всю игру как диспетчер. Когда Лионель Месси играл в «Барселоне», от него там многое зависело. Лука Модрич в «Реале» и в сборной Хорватии. Классический дирижер игры. Такие игроки остались, но их все меньше.

— В сборной Бразилии никого не заметили во время чемпионата мира?

— Нет. Бразилия всегда была своеобразная команда в этом смысле. Там было по три-четыре человека, которые вели игру.

— В «Спартаке» конструктора атак тоже нет?

— Нет, пожалуй. Многие называют лидером «Спартака» Промеса. Но он не лидер. Он не руководит партнерами, не руководит игрой. Так на него посмотришь – играет больше на себя, сам любуется своей игрой. Надо, не надо, но идет в обводку. Когда это проходит, все говорят: «О, Промес!» А когда не проходит... Много потерь. В центре он не может играть, у него пас плохой и там места мало. Но и нападающим Промеса назвать не могу. Он больше уходит на фланг, где есть пространство для того, чтобы он мог демонстрировать свои скоростные качества.

Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

Игрок взял со «Спартаком» все российские трофеи.

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