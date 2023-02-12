Быстров высмеял слова Глушакова о том, что весной он будет хоронить команды РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров отреагировал на слова полузащитника «Пари НН» Дениса Глушакова о предстоящих «похоронах» клубов РПЛ.
«Печальное зрелище — это когда в РПЛ футболисты, которым далеко и глубоко за 30, решают, кого хоронить, а кого — нет.
И опять, и снова, и в который раз возвращаюсь к вопросу: где же наша перспективная и одаренная молодежь?» – написал Быстров.
- Контракт игрока с «Пари НН» рассчитан до лета. Есть опция продления.
- Последним клубом Глушакова были «Химки».
- Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».
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Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова