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    Быстров высмеял слова Глушакова о том, что весной он будет хоронить команды РПЛ

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров отреагировал на слова полузащитника «Пари НН» Дениса Глушакова о предстоящих «похоронах» клубов РПЛ.

    «Печальное зрелище — это когда в РПЛ футболисты, которым далеко и глубоко за 30, решают, кого хоронить, а кого — нет.

    И опять, и снова, и в который раз возвращаюсь к вопросу: где же наша перспективная и одаренная молодежь?» – написал Быстров.

    • Контракт игрока с «Пари НН» рассчитан до лета. Есть опция продления.
    • Последним клубом Глушакова были «Химки».
    • Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    Сегодня, 15:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20460

      Persona_non_Grata 58 минут назад

      И надо было Быстрову реагировать на понты дуралея ???(((

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