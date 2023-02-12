Глушаков: «Весной буду хоронить некоторые клубы, чтобы они вылетели из РПЛ»

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков рассказал, чем он будет заниматься весной.

«Настрой на остаток сезона? Буду делать все возможное и хоронить некоторые клубы в РПЛ, чтобы они вылетели в Первую лигу», – сказал игрок.

Контракт игрока с «Пари НН» рассчитан до лета. Есть опция продления.

Последним клубом Глушакова были «Химки».

Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».

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