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    Глушаков: «Весной буду хоронить некоторые клубы, чтобы они вылетели из РПЛ»

    Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков рассказал, чем он будет заниматься весной.

    «Настрой на остаток сезона? Буду делать все возможное и хоронить некоторые клубы в РПЛ, чтобы они вылетели в Первую лигу», – сказал игрок.

    • Контракт игрока с «Пари НН» рассчитан до лета. Есть опция продления.
    • Последним клубом Глушакова были «Химки».
    • Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +692

      Таврида 3 минуты назад

      Глушак в могильщики подался? Ню-ню, как бы на нем самом крест не поставили...

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