Глушаков: «Весной буду хоронить некоторые клубы, чтобы они вылетели из РПЛ»

Глушак в могильщики подался? Ню-ню, как бы на нем самом крест не поставили...
Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков рассказал, чем он будет заниматься весной.
«Настрой на остаток сезона? Буду делать все возможное и хоронить некоторые клубы в РПЛ, чтобы они вылетели в Первую лигу», – сказал игрок.
- Контракт игрока с «Пари НН» рассчитан до лета. Есть опция продления.
- Последним клубом Глушакова были «Химки».
- Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».
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