Комличенко: «Мамаев – порядочный парень по нормальным человеческим понятиям»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал уход из футбола бывшего полузащитника команды Павла Мамаева.

«С Мамаевым я хорошо общался. Паша — порядочный парень по нормальным человеческим понятиям. Желаю ему удачи в жизни, в его начинаниях. Знаю, что он бизнесом занимается, поэтому удачи ему и большого здоровья ребенку.

Может, Мамаев еще мог бы поиграть в футбол, но он сам сказал, что устал, что ему больше нравится проводить время с семьей. Я с ним по этому поводу еще не общался. Решил так — будем поддерживать его в новых нефутбольных начинаниях», — сказал Комличенко.

Последней командой Мамаева были «Химки».

Хавбек также известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо» и «Ростов».

Он не выходил на поле с 26 февраля 2022 года.

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