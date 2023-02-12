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  • Комличенко: «Мамаев – порядочный парень по нормальным человеческим понятиям»

Комличенко: «Мамаев – порядочный парень по нормальным человеческим понятиям»

12 февраля 2023, 10:37
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Форвард «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал уход из футбола бывшего полузащитника команды Павла Мамаева.

«С Мамаевым я хорошо общался. Паша — порядочный парень по нормальным человеческим понятиям. Желаю ему удачи в жизни, в его начинаниях. Знаю, что он бизнесом занимается, поэтому удачи ему и большого здоровья ребенку.

Может, Мамаев еще мог бы поиграть в футбол, но он сам сказал, что устал, что ему больше нравится проводить время с семьей. Я с ним по этому поводу еще не общался. Решил так — будем поддерживать его в новых нефутбольных начинаниях», — сказал Комличенко.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел Комличенко Николай
Комментарии (1)
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crf575757
1676213116
Ты бы лучше объяснил нам,болельщикам РОСТОВА, почему так бесстыже проиграли на зимнем кубке!!! Я теперь вас всех "игроков" просто НЕНАВИЖУ!! Мрази обкакавшиеся!
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