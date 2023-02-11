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    АПЛ. «Арсенал» дома сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1), «Тоттенхэм» крупно уступил «Лестеру» (1:4)

    Лидер АПЛ «Арсенал» в 23-м туре не справился с «Брентфордом». Гостей от поражения спас Айван Тони.

    «Арсенал» лидирует с шестиочковым преимуществом.

    В другой встрече «Лестер» разгромил «Тоттенхэм».

    Англия. АПЛ. 23-й тур

    Арсенал – Брентфорд – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Троссард, 66; 1:1 – Тони, 74.

    Лестер – Тоттенхэм – 4:1 (3:1)

    Голы: 0:1 – Бентанкур, 14; 1:1 – Менди, 23; 2:1 – Мэддисон, 25; 3:1 – Ихеначо, 45+4; 4:1 – Барнс, 81.

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    Турнирная таблица АПЛ

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14194

      Skull_Boy 48 секунд назад

      Арсенал начинает умирать

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