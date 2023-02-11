АПЛ. «Арсенал» дома сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1), «Тоттенхэм» крупно уступил «Лестеру» (1:4)

Лидер АПЛ «Арсенал» в 23-м туре не справился с «Брентфордом». Гостей от поражения спас Айван Тони.

«Арсенал» лидирует с шестиочковым преимуществом.

В другой встрече «Лестер» разгромил «Тоттенхэм».

Англия. АПЛ. 23-й тур

Арсенал – Брентфорд – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Троссард, 66; 1:1 – Тони, 74.

Лестер – Тоттенхэм – 4:1 (3:1)

Голы: 0:1 – Бентанкур, 14; 1:1 – Менди, 23; 2:1 – Мэддисон, 25; 3:1 – Ихеначо, 45+4; 4:1 – Барнс, 81.

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