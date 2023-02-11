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    Лучший бомбардир РПЛ Сычевой: «Мечта сбылась, я кайфую»

    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой доволен, как развивается его карьера.

    «Если честно, я доволен тем, чего уже добился. Я, конечно, не собираюсь останавливаться, но уже счастлив. Для меня было успехом попасть в ФНЛ, а потом в РПЛ. Была мечта просто поиграть в российских лигах. А теперь я просто счастлив.

    Что будет дальше, я не думаю. Нет мыслей играть в Европе и выиграть Лигу чемпионов. Я живу своей нынешней мечтой, кайфую, много забиваю, привлекаю к себе внимание. Для меня это уже сказка. О большем мечтать и не надо. Если случится ещe лучше, чем сейчас, будет круто. Но об этом я не мечтаю», – сказал игрок.

    • С 14 голами Сычевой лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • В декабре «Крылья» купили Сычевого у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: Metaratings

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