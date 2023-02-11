Лучший бомбардир РПЛ Сычевой: «Мечта сбылась, я кайфую»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой доволен, как развивается его карьера.

«Если честно, я доволен тем, чего уже добился. Я, конечно, не собираюсь останавливаться, но уже счастлив. Для меня было успехом попасть в ФНЛ, а потом в РПЛ. Была мечта просто поиграть в российских лигах. А теперь я просто счастлив.

Что будет дальше, я не думаю. Нет мыслей играть в Европе и выиграть Лигу чемпионов. Я живу своей нынешней мечтой, кайфую, много забиваю, привлекаю к себе внимание. Для меня это уже сказка. О большем мечтать и не надо. Если случится ещe лучше, чем сейчас, будет круто. Но об этом я не мечтаю», – сказал игрок.

С 14 голами Сычевой лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

В декабре «Крылья» купили Сычевого у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!