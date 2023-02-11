Дзюба: «Локомотив» – топ-клуб. Я хотел остаться в России»

Новичок «Локомотива» Артем Дзюба объяснил трансфер в московский клуб.

«Шумиха вокруг перехода? Я понимал, что так будет. Безумно рад вернуться в РПЛ, у меня была цель остаться в России. Если летом, наоборот, я хотел попробовать себя за рубежом, то сейчас я искренне решил, что дома мне и семье комфортно, тем более получилось в Москве, в «Локомотиве», в топ-клубе.

У меня большая ответственность, клуб топовый, очень много молодых ребят, нужно самому быстро влиться в коллектив и помочь многим ребятам», – сказал Дзюба.

Контракт игрока рассчитан на полгода.

Дзюба будет получать в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!