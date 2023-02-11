«Ничего не значит». Зобнин – о победе «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями после завоевания Зимнего кубка РПЛ.

Москвичи выиграли все 3 матча на турнире, не пропустив ни одного гола.

Они победили «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».

Команда закончила сбор в ОАЭ и переезжает в Турцию.

«Большого значения титулу не придаeм. Это товарищеские игры.

С точки зрения того, что мы победили, в плане психологии это хорошо. Но это товарищеский турнир, он особо ничего не значит.

Мы работаем, отдаeмся на каждой тренировке. А результат увидим на старте сезона. Все ребята очень стараются. С большим желанием работают», – сказал Зобнин.

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