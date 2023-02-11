Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ничего не значит». Зобнин – о победе «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями после завоевания Зимнего кубка РПЛ.

    • Москвичи выиграли все 3 матча на турнире, не пропустив ни одного гола.
    • Они победили «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».
    • Команда закончила сбор в ОАЭ и переезжает в Турцию.

    «Большого значения титулу не придаeм. Это товарищеские игры.

    С точки зрения того, что мы победили, в плане психологии это хорошо. Но это товарищеский турнир, он особо ничего не значит.

    Мы работаем, отдаeмся на каждой тренировке. А результат увидим на старте сезона. Все ребята очень стараются. С большим желанием работают», – сказал Зобнин.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Джикия прокомментировал переход Дзюбы в «Локомотив»
    Денисов: «На Зимнем кубке РПЛ мы старались кайфовать от игры» 1
    Стало известно, сколько «Спартак» получит за победу в Зимнем кубке РПЛ 6
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11