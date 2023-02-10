Роберто Фернандес: «В Парагвае сплошь и рядом убийства, грабежи. А в России так приятно»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес доволен жизнью в Москве.

– И как вам Москва?

– Вы знаете, когда загуглил, что это вообще за город, был под впечатлением. А потом приехал – и оказалось, что в жизни все еще лучше! Удивительный город, я таких никогда раньше не видел.

– Что больше всего поразило в Москве? Скажем, на контрасте с Асунсьоном.

– Прежде всего, что в России, в частности в Москве, спокойно. Безопасно передвигаться в любое время суток, хоть ночью. Такси можно пользоваться, не опасаясь, что тебя куда-нибудь увезут, ограбят или еще чего похуже. Парагвай хоть и на контрасте с Бразилией безопаснее выглядит, но убийства, грабежи сплошь и рядом. А тут так приятно. Я очень удивился.

Фернандес провел 14 матчей и забил 2 гола в этом сезоне.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2027 года.

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