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  • Роберто Фернандес: «В Парагвае сплошь и рядом убийства, грабежи. А в России так приятно»

Роберто Фернандес: «В Парагвае сплошь и рядом убийства, грабежи. А в России так приятно»

10 февраля 2023, 23:38
5

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес доволен жизнью в Москве.

– И как вам Москва?

– Вы знаете, когда загуглил, что это вообще за город, был под впечатлением. А потом приехал – и оказалось, что в жизни все еще лучше! Удивительный город, я таких никогда раньше не видел.

– Что больше всего поразило в Москве? Скажем, на контрасте с Асунсьоном.

– Прежде всего, что в России, в частности в Москве, спокойно. Безопасно передвигаться в любое время суток, хоть ночью. Такси можно пользоваться, не опасаясь, что тебя куда-нибудь увезут, ограбят или еще чего похуже. Парагвай хоть и на контрасте с Бразилией безопаснее выглядит, но убийства, грабежи сплошь и рядом. А тут так приятно. Я очень удивился.

  • Фернандес провел 14 матчей и забил 2 гола в этом сезоне.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2027 года.
  • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Фернандес Роберто
Комментарии (5)
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lNeTl
1676087140
Жертва пропаганды.Молодец, что приехал и увидел своими глазами русский мир.
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talgatnurzhanov2006
1676089064
До первого ограбления....
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FanatSerj
1676193078
А лет 30 назад была как в Бразилии, не в смысле тепло и карнавал, а грабежи и убийства от мелкого гопничества до ОПГ. Но тот кто в то время не жил конечно не смогут сравнить и считают что это должное самом собой как то получается без прикладывания усилий, а вот нет где то перманентно живут в состояниях "грабежей и убийств" и даже уже привыкли, а потом ещё удивляться когда видят что этого может и не быть.
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