Сычевой: «Нет мыслей играть в Европе и выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой объяснил, почему не стал рассматривать предложения из Европы этой зимой.

– Даже после перехода в «Крылья» про тебя появлялись трансферные новости. Ты в курсе только о предложении «Црвены Звезды»? Про «Севилью» и немецкие клубы с предложением сменить гражданство на украинское не знаешь?

– Знал про «Црвену Звезду», сам общался с руководством клуба. Ещe были предложения от трeх клубов Турции из верхней части таблицы.

Ещe была пара вариантов из РПЛ, но нам они не подошли. Про «Севилью» мне говорил агент, но без конкретики, а про Бундеслигу я не в курсе.

Я ведь рано перешeл в «Крылья», до нового года. Если бы долго думал, то, может, ещe бы возникли варианты, но для себя я сделал выбор в пользу Самары.

– Ты говоришь о предложениях от сильных клубов Турции. Та же «Црвена» регулярно играет в еврокубках. Почему отказался от переезда в Европу?

– Это хорошие варианты, но я хотел ещe поиграть в России. Это моe желание, у меня семья тут. Я всего полгода в РПЛ, решил всe резко не менять.

– Сейчас россиянам очень трудно уехать из РПЛ в Европу. Не думал, что это мог быть последний шанс?

– Если судьба решит, что мне предстоит играть в Европе, то я там в любом случае окажусь. Если нет, то продолжу карьеру в России.

– А если бы были предложения от нетоповых клубов, но из топовых чемпионатов, поехал бы в Европу? Твоe нежелание уезжать не связано с тем, что СМИ рассказывают о русофобии в Европе?

– Нет. Я просто не собираюсь в ближайшее время за границу уезжать. Конечно, если бы предлагали прямо топ-клубы, то может быть.

Но я только полгода в РПЛ – это мало. Много забил, но люди смотрят на стабильность. Надо самому себе доказать, что это не случайность, хотя 14 голов случайно и не забивают. Но пока мне тут интересно.

Если честно, я доволен тем, чего уже добился. Я, конечно, не собираюсь останавливаться, но уже счастлив. Для меня было успехом попасть в ФНЛ, а потом в РПЛ.

Была мечта просто поиграть в российских лигах. А теперь я просто счастлив. Что будет дальше, я не думаю. Нет мыслей играть в Европе и выиграть Лигу чемпионов.

Я живу своей нынешней мечтой, кайфую, много забиваю, привлекаю к себе внимание. Для меня это уже сказка.

О большем мечтать и не надо. Если случится ещe лучше, чем сейчас, будет круто. Но об этом я не мечтаю.

Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).

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