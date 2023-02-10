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    Во сколько смотреть матч «Реал» – «Аль-Хиляль»: финал клубного чемпионата мира, 11 февраля 2023

    «Реал» и «Аль-Хиляль» встретятся в матче финала клубного чемпионата мира. Игра пройдет в Марокко на стадионе «Принца Мулая Абделлаха». Начало – в 22:00 по московскому времени.

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    «Аль-Ахли» представляет Саудовскую Аравию, в полуфинале клуб прошел «Фламенго».

    «Реал» играет на турнире как победитель европейской Лиги чемпионов сезона-2021/22. В полуфинале клуб обыграл «Аль-Ахли».

    • Игра состоится в субботу, 11 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    «Реал» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу мадридской команды составляет 1,25. На ничью – 6,20. На выигрыш «Аль-Ахли» можно поставить за 11,5.

    Где смотреть матч Реал – Аль-Хиляль

    Прогноз на матч Реал – Аль-Хиляль

    Источник: «Бомбардир»

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