Сычевой анонсировал новое празднование гола

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой рассказал, как может отпраздновать свой следующий гол.

– Почему в запрещeнной соцсети у тебя ник dirijor77? Любишь всеми руководить?

– Да, всe правильно. Был ещe артист, но артиста убрал. Я душа компании, постоянно решаю какие-то вопросики. Если кто-то за что-то отвечает, то это я.

У меня даже было в планах на игре с «Краснодаром», когда оформил хет-трик, взять дирижeрские палочки и отпраздновать с ними, но на эйфории я вообще забыл.

Может быть, в матче с «Динамо» так сделаю, если забью. Задам темп, посмотрим, как отреагируют болельщики. Может, введeм на постоянной основе. Я знаю, что делать. Смотрите!

«Крылья» сыграют с «Динамо» в Кубке России.

Матч состоится 23 февраля.

Самарский клуб купил Сычевого этой зимой у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!