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Сычевой анонсировал новое празднование гола

10 февраля 2023, 17:11
5

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой рассказал, как может отпраздновать свой следующий гол.

– Почему в запрещeнной соцсети у тебя ник dirijor77? Любишь всеми руководить?

– Да, всe правильно. Был ещe артист, но артиста убрал. Я душа компании, постоянно решаю какие-то вопросики. Если кто-то за что-то отвечает, то это я.

У меня даже было в планах на игре с «Краснодаром», когда оформил хет-трик, взять дирижeрские палочки и отпраздновать с ними, но на эйфории я вообще забыл.

Может быть, в матче с «Динамо» так сделаю, если забью. Задам темп, посмотрим, как отреагируют болельщики. Может, введeм на постоянной основе. Я знаю, что делать. Смотрите!

  • «Крылья» сыграют с «Динамо» в Кубке России.
  • Матч состоится 23 февраля.
  • Самарский клуб купил Сычевого этой зимой у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Писарский Владимир
Комментарии (5)
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LOKOfanatik19
1676041807
Решала прям... да всем начхать
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Иван Петров 1986
1676048255
Точно, всего две извилины в мозге.
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Ziklop
1676051298
будет что праздновать? не футболом человек живет, уже праздником.
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sv1969
1676055438
Хм...по ходу звездун((
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Solist345345
1676057636
Был один такой "футболист" - Сапогов. Очень уж напоминает.
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