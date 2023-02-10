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    Сычевой анонсировал новое празднование гола

    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой рассказал, как может отпраздновать свой следующий гол.

    – Почему в запрещeнной соцсети у тебя ник dirijor77? Любишь всеми руководить?

    – Да, всe правильно. Был ещe артист, но артиста убрал. Я душа компании, постоянно решаю какие-то вопросики. Если кто-то за что-то отвечает, то это я.

    У меня даже было в планах на игре с «Краснодаром», когда оформил хет-трик, взять дирижeрские палочки и отпраздновать с ними, но на эйфории я вообще забыл.

    Может быть, в матче с «Динамо» так сделаю, если забью. Задам темп, посмотрим, как отреагируют болельщики. Может, введeм на постоянной основе. Я знаю, что делать. Смотрите!

    • «Крылья» сыграют с «Динамо» в Кубке России.
    • Матч состоится 23 февраля.
    • Самарский клуб купил Сычевого этой зимой у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2164

      LOKOfanatik19 12 минут назад

      Решала прям... да всем начхать

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