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    «Интер» готов продлить аренду Лукаку, но при двух условиях

    «Интер» хочет сохранить в составе нападающего Ромелу Лукаку, арендованного у «Челси».

    Миланский клуб заинтересован в продлении аренды 29-летнего футболиста, но при выполнении двух условий.

    • хорошая физическая форма бельгийца во 2-й части сезона;
    • плата за годичную аренду – 4 миллиона евро, что вдвое меньше, чем было прошлым летом.

    В этом сезоне Лукаку забил 2 гола в 11 матчах. Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1897

      jek718875 12 минут назад

      Лукаку сейчас в такой же форме как наш Рукаку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2706

      BlackMurder 1 час назад

      Голеадор прям

      0
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