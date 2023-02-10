«Интер» готов продлить аренду Лукаку, но при двух условиях

«Интер» хочет сохранить в составе нападающего Ромелу Лукаку, арендованного у «Челси».
Миланский клуб заинтересован в продлении аренды 29-летнего футболиста, но при выполнении двух условий.
- хорошая физическая форма бельгийца во 2-й части сезона;
- плата за годичную аренду – 4 миллиона евро, что вдвое меньше, чем было прошлым летом.
В этом сезоне Лукаку забил 2 гола в 11 матчах. Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: La Gazzetta dello Sport