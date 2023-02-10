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    «Всю жизнь мечтал что-то выиграть со «Спартаком». Паршивлюк – об уходе из клуба за год до чемпионства

    Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк вспомнил, как покинул «Спартак» в 2016 году – за год до победы клуба в чемпионате России.

    — Обидно было провести всю жизнь в «Спартаке» и не дожить один сезон до чемпионства?

    — Обидно. Всю жизнь мечтал выиграть с этим клубом что-то. Я был в «Анжи», когда все это происходило. Конечно, хотелось быть частью этого праздника.

    Слукавлю, если скажу, что у меня ничего не скребло внутри. Но что было, то было. Судьба наградила меня не этим трофеем, но чем-то большим — новыми друзьями, которых обрел в других городах, и я до сих пор с ними вижусь и общаюсь.

    • 33-летний Паршивлюк – воспитанник «Спартака».
    • Он играл за основу клуба с 2007 по 2016-й год.
    • С лета 2019-го футболист выступает за «Динамо».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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