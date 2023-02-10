Глебов назвал причину неудачной игры клубов РПЛ в еврокубках

Капитан «Ростова» Данил Глебов объяснил, почему российские клубы неудачно выступают в еврокубках.

«Мне кажется, чем больше игр, тем интереснее будет для всех. Наверное, когда у нас были еврокубки, нам хватало матчей.

Большая проблема выступлений в Европе заключалась в том, что наши клубы и игроки не привыкли играть в таком графике. В европейских лигах так играют постоянно, для них это нормально. Они знают, как восстановиться, знают, как подготовиться к игре. А у нас, поскольку играем раз в неделю, когда на неделе две игры — это уже проблема.

Думаю, формат Кубка нужно оставлять таким — матчей надо больше, чтобы мы привыкали к плотному графику. Да, скорости другие, конечно, но хотя бы к ритму привыкнем», — сказал Глебов.

Российские клубы отстранены от еврокубков решением УЕФА.

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