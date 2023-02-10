Глебов: «Всем кажется, что футболисты офигевшие и зажравшиеся. Но не надо обобщать»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отреагировал на критику футболистов со стороны болельщиков.

«Наверное, всем кажется, что футболисты офигевшие, зажравшиеся. Думают, что в них нет ничего человеческого.

Наверное, были какие-то примеры футболистов, которые себя не очень хорошо повели, и теперь это сказывается на всех. Ошибки допускают все, но не надо обобщать», — сказал Глебов

Глебов в этом сезоне забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 17 матчах РПЛ.

23-летний игрок вызывается в сборную России.

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