Глебов описал Карпина тремя словами

Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о главном тренере клуба Валерии Карпине.

«Карпин — очень хороший тактик. Он очень многое объясняет нам, показывает, часто во время тренировок останавливает и чуть ли не за руку водит: где встать, где расположиться. Поэтому нельзя говорить, что он именно мотиватор.

Мы очень много времени уделяем и тактике на поле, и теории в зале. Так что Валерий Георгиевич — и тактик, и мотиватор, и кто угодно еще. Какие там еще тренеры бывают?

Если описать его тремя словами, скажу — целеустремленный, победитель по жизни, ментально сильный», — сказал Глебов.

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