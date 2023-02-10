Глебов описал Карпина тремя словами

А что еще может сказать игрок клуба, который Карпин тренирует? Что Валера это тренер без титулов? Что Валера ПРОВАЛИЛ со сборной отбор к ЧМ? Что Валера двух слов связать не может и при этом является тренером команды РПЛ? Если Глебов все это скажет, получит пинка под зад из Ростова...(((
Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о главном тренере клуба Валерии Карпине.
«Карпин — очень хороший тактик. Он очень многое объясняет нам, показывает, часто во время тренировок останавливает и чуть ли не за руку водит: где встать, где расположиться. Поэтому нельзя говорить, что он именно мотиватор.
Мы очень много времени уделяем и тактике на поле, и теории в зале. Так что Валерий Георгиевич — и тактик, и мотиватор, и кто угодно еще. Какие там еще тренеры бывают?
Если описать его тремя словами, скажу — целеустремленный, победитель по жизни, ментально сильный», — сказал Глебов.
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