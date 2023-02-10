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    Глебов описал Карпина тремя словами

    Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о главном тренере клуба Валерии Карпине.

    «Карпин — очень хороший тактик. Он очень многое объясняет нам, показывает, часто во время тренировок останавливает и чуть ли не за руку водит: где встать, где расположиться. Поэтому нельзя говорить, что он именно мотиватор.

    Мы очень много времени уделяем и тактике на поле, и теории в зале. Так что Валерий Георгиевич — и тактик, и мотиватор, и кто угодно еще. Какие там еще тренеры бывают?

    Если описать его тремя словами, скажу — целеустремленный, победитель по жизни, ментально сильный», — сказал Глебов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18738

      Cleaner 1 час назад

      А что еще может сказать игрок клуба, который Карпин тренирует? Что Валера это тренер без титулов? Что Валера ПРОВАЛИЛ со сборной отбор к ЧМ? Что Валера двух слов связать не может и при этом является тренером команды РПЛ? Если Глебов все это скажет, получит пинка под зад из Ростова...(((

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      Рейтинг: +13067

      Алексей З 1 час назад

      Вы много откровенно публично о своём руководители говорите ?
      Поменяет место работы или карьеру завершит , тогда можем многое интересного узнать.

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      Рейтинг: +1721

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Так это он нырять Комличенко учит?

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