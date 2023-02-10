Кириченко: «Чемпионат Ирана интенсивнее РПЛ. У них спортивная нация»

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко, ранее работавший с Курбаном Бердыевым в иранском «Тракторе», рассказал о различиях в российском и иранском футболе.

«Местный чемпионат интенсивнее, чем в России. Если смотреть глобально, а не конкретные матчи. У них это заложено генетически – много высоких, сильных, выносливых футболистов. Спортивная нация. Может, где-то не хватает мастерства», — сказал Кириченко.

Иран занимает 24-е место в рейтинге ФИФА.

Россия находится на 37-й строчке.

На ЧМ-2022 Иран не вышел из группы.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!