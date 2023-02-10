Кириченко: «Чемпионат Ирана интенсивнее РПЛ. У них спортивная нация»

Где то? Скорее во всем им мастерства не хватает. Чемпионат наш конечно же ослаб. Для этого экспертом быть не надо. Но сравнивать его с иранским по моему не очень справедливо. И что значит интенсивнее?
Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко, ранее работавший с Курбаном Бердыевым в иранском «Тракторе», рассказал о различиях в российском и иранском футболе.
«Местный чемпионат интенсивнее, чем в России. Если смотреть глобально, а не конкретные матчи. У них это заложено генетически – много высоких, сильных, выносливых футболистов. Спортивная нация. Может, где-то не хватает мастерства», — сказал Кириченко.
- Иран занимает 24-е место в рейтинге ФИФА.
- Россия находится на 37-й строчке.
- На ЧМ-2022 Иран не вышел из группы.
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