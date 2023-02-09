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    Талалаев: «Не надо брать воспитанников «Манчестер Сити» или «Барселоны», как делают конкуренты «Торпедо»

    Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев ответил на вопрос о трансферных планах клуба.

    «Планируются ли ещe приобретения у «Торпедо»? Я жду уже третий сбор.

    Руководители обещают десятого номера, более мастеровитого, чем у нас сейчас есть в команде. Также ждeм забивного нападающего.

    Сегодня мы уже смеялись, что у нас в одной атаке мяч попал и в штангу, и в перекладину – всe равно не смогли забить.

    Если мы хотим быть конкурентоспособными, нужно делать приобретения. Не надо брать воспитанников «Манчестер Сити» или «Барселоны», как делают наши конкуренты. В тот же Воронеж, я слышал, сегодня приехали игроки с опытом в английской Премьер-лиге.

    Хочется хотя бы тех игроков, кого мы обговаривали ещe в ноябре. По таким игрокам давно велись переговоры. Я уверен, что немного опыта в линию атаки позволит нам чувствовать себя более уверенно. Тогда мы будем не только бороться и доставлять больше мячей, чем соперники.

    Надеюсь, что приедут два-три мастеровитых игрока, которые помогут нам немного с другим настроением войти в сезон», – сказал Талалаев.

    • «Торпедо» – последняя команда РПЛ.
    • Этой зимой «Крылья Советов» подписали воспитанника «Манчестер Сити», а «Пари НН» арендовал воспитанника «Барселоны».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7699

      mihail200606 2 минуты назад

      Конкуренты... ваши конкуренты это кто? )) у вас 6 очков, глубокое дно... даже у Химок 12.. у вас нет просто конкурентов...

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