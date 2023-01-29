«Я буду исполнять». «Крылья» объявили о трансфере воспитанника «Манчестер Сити», представив его в образе музыканта

«Крылья Советов» официально объявили о трансфере форварда Бенхамина Гарре. Он перешел из аргентинского «Расинга».

Пресс-служба самарцев представила Гарре в образе музыканта.

Гарре с 2016 по 2020 год был в академии «Манчестер Сити».

Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.

22-летний аргентинец заключил с «Крыльями» контракт на 3 года.

Все трансферы РПЛ этой зимы: «Cпартак» представил двух новичков, «Cочи» пока без переходов

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно