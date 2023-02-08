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    «Универсидад» подтвердил переговоры с ЦСКА по нападающему сборной Панамы

    Спортивный директор «Универсидада» Франциско Корреа подтвердил переговоры с ЦСКА о трансфере нападающего сборной Панамы Исмаэля Диаса.

    «Сейчас мы ведем переговоры с ЦСКА. Возможность трансфера Диаса будет зависеть от готовности клуба принять наши условия. Пока сложно сказать что-то конкретное», — сказал Корреа.

    • Рыночная стоимость Диаса – 1,2 миллиона евро.
    • Нападающий с 2014 года выступает за сборную Панамы.
    • В составе «Универсидад Католика» он забил 18 голов и сделал 8 ассистов в 36 матчах.

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    Источник: Sport24

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