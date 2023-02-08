Кержаков подписал контракт с «Кармиотиссой» на 1,5 года («СЭ»)

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус подтвердил, что Александр Кержаков возглавит кипрский клуб.
«Кержаков подписал контракт с «Кармиотиссой». Мы очень рады и гордимся тем, что Александр станет нашим тренером. Контракт с ним подписан на полтора года», – сказал Антониус.
- «Кармиотисса» занимает десятое место в чемпионате Кипра.
- Кержаков покинул «Пари НН» летом.
- При нем команда сохранила прописку в РПЛ.
- До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».
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Источник: «Спорт-Экспресс»