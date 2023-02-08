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    Кержаков подписал контракт с «Кармиотиссой» на 1,5 года («СЭ»)

    Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус подтвердил, что Александр Кержаков возглавит кипрский клуб.

    «Кержаков подписал контракт с «Кармиотиссой». Мы очень рады и гордимся тем, что Александр станет нашим тренером. Контракт с ним подписан на полтора года», – сказал Антониус.

    • «Кармиотисса» занимает десятое место в чемпионате Кипра.
    • Кержаков покинул «Пари НН» летом.
    • При нем команда сохранила прописку в РПЛ.
    • До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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