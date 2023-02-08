Мартинс: «Ощущение единения со «Спартаком» помогало мне восстанавливаться от травмы»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, как проходило его восстановление от травмы.

— Накануне ты сыграл несколько минут. Когда ты будешь полностью готов?

— От тех минут я получил удовольствие. Моя ключевая задача сейчас восстановиться полностью. Не буду строить прогнозов, когда это будет. Буду делать все, чтобы это было как можно скорее.

— С какими чувствами смотрел матчи со скамейки, стадиона?

— Были хорошие ощущения, потому что я всегда находился внутри команды. Я не чувствовал себя чужим. Да, я не мог помочь на поле, но я работал над восстановлением и был практически всегда в Москве. На какое-то время улетел в Люксембург, но ощущение единения с командой очень помогало.

25-летний люксембуржец стоит 4,5 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Мартинса 8 матчей, гол, 2 ассиста.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно