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    Мартинс: «Ощущение единения со «Спартаком» помогало мне восстанавливаться от травмы»

    Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, как проходило его восстановление от травмы.

    — Накануне ты сыграл несколько минут. Когда ты будешь полностью готов?

    — От тех минут я получил удовольствие. Моя ключевая задача сейчас восстановиться полностью. Не буду строить прогнозов, когда это будет. Буду делать все, чтобы это было как можно скорее.

    — С какими чувствами смотрел матчи со скамейки, стадиона?

    — Были хорошие ощущения, потому что я всегда находился внутри команды. Я не чувствовал себя чужим. Да, я не мог помочь на поле, но я работал над восстановлением и был практически всегда в Москве. На какое-то время улетел в Люксембург, но ощущение единения с командой очень помогало.

    • 25-летний люксембуржец стоит 4,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Мартинса 8 матчей, гол, 2 ассиста.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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