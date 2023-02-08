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  • Канчельскис: «Кто сказал, что «Спартак» – народная команда? Народная команда – не «Спартак»!»

Канчельскис: «Кто сказал, что «Спартак» – народная команда? Народная команда – не «Спартак»!»

8 февраля 2023, 07:36
23

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отказывается считать «Спартак» народной командой.

«Народная команда — не «Спартак»! С чего вы это взяли? Кто вам это сказал? «Торпедо» — настоящая народная команда, простые люди приходили в команду, работали на заводе, жили на автозаводской.

За «Спартак» болеет больше всех людей — это факт, но это ничего не значит. Если почти весь народ болеет за них, это не значит, что они народная команда!» — сказал Канчельскис.

  • «Спартак» в этом сезоне РПЛ – 5-й по средней посещаемости домашних игр (12 тысяч зрителей).
  • Команда идет в таблице 2-й.
  • Сезон возобновится в марте.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (23)
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Каратель помойников
1675832012
по логике канчельскиса если ты забил больше всех голов это факт,но это ничего не значит,если больше всех забил мячей, это не значит что ты лучший бомбардир
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JTherry
1675837954
кто мог вопрос "про Спартак" задать Канчельскису - конечно же, РосБом.же-Спорт...)
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somn
1675839036
Андрюша кривит душой. Никто у станка не стоял. "Зенит" в 60-х тоже был народной командой, все игроки были слесарями с ЛОМО.
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mihail200606
1675839282
Это Спартак сам себя убедил в этом..с помощью московских журналюг запустили это в советское время..
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odessakmv
1675841122
он из "канатчиковой дачи" опять вещает?
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NewLife
1675844900
Да уж, если не ошибаюсь, 30% россиян считает, что солнце вращается вокруг земли, и Канчельских один из них.
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АЛЕКС 58
1675845212
А кто спонсирует народную команду? Народ? Или ЛУКОЙЛ,качающий топливо в Украину через Болгарию?
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egor tikhonov
1675848008
народная команда это у кого больше болел.... Спартак однозначно на 1 месте.
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шахта Заполярная
1675852601
Кто сказал, что Спартак народная команда - НАРОД.
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alefreddy
1675862862
крыша потекла у звездного покурил что то.Ничего места в больничке еще есть
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