Канчельскис: «Кто сказал, что «Спартак» – народная команда? Народная команда – не «Спартак»!»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отказывается считать «Спартак» народной командой.

«Народная команда — не «Спартак»! С чего вы это взяли? Кто вам это сказал? «Торпедо» — настоящая народная команда, простые люди приходили в команду, работали на заводе, жили на автозаводской.

За «Спартак» болеет больше всех людей — это факт, но это ничего не значит. Если почти весь народ болеет за них, это не значит, что они народная команда!» — сказал Канчельскис.

«Спартак» в этом сезоне РПЛ – 5-й по средней посещаемости домашних игр (12 тысяч зрителей).

Команда идет в таблице 2-й.

Сезон возобновится в марте.

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