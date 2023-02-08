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    Канчельскис: «Кто сказал, что «Спартак» – народная команда? Народная команда – не «Спартак»!»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отказывается считать «Спартак» народной командой.

    «Народная команда — не «Спартак»! С чего вы это взяли? Кто вам это сказал? «Торпедо» — настоящая народная команда, простые люди приходили в команду, работали на заводе, жили на автозаводской.

    За «Спартак» болеет больше всех людей — это факт, но это ничего не значит. Если почти весь народ болеет за них, это не значит, что они народная команда!» — сказал Канчельскис.

    • «Спартак» в этом сезоне РПЛ – 5-й по средней посещаемости домашних игр (12 тысяч зрителей).
    • Команда идет в таблице 2-й.
    • Сезон возобновится в марте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +148

      odessakmv 39 минут назад

      он из "канатчиковой дачи" опять вещает?

      0
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      Рейтинг: +7693

      mihail200606 1 час назад

      Это Спартак сам себя убедил в этом..с помощью московских журналюг запустили это в советское время..

      1
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      ...
      Рейтинг: +867

      Спартач80 > mihail200606 47 минут назад

      Ты мал и глуп...

      1
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      Рейтинг: +627

      somn 1 час назад

      Андрюша кривит душой. Никто у станка не стоял. "Зенит" в 60-х тоже был народной командой, все игроки были слесарями с ЛОМО.

      0
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      Рейтинг: +28216

      JTherry 1 час назад

      кто мог вопрос "про Спартак" задать Канчельскису - конечно же, РосБом.же-Спорт...)

      0
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      Рейтинг: +26727

      slavutiq70 1 час назад

      С Мостовым на пару чудят не хило , сам себе противоречит ,,,,народ это и врачи и рабочие и служащие , на заметку а не только рабочие одного завода ,,,,

      1
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      Рейтинг: +799

      (Меня за банили) 2 часа назад

      Андрюха, выключай логику. Не получается что-то!

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      Рейтинг: +867

      Спартач80 2 часа назад

      Опять дед таблетки забыл выпить...

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      Рейтинг: +13045

      Алексей З 2 часа назад

      Смысловой идиотизм.нормальным людям тяжело уловить смысл его слов.

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      Рейтинг: +5171

      Каратель 3 часа назад

      по логике канчельскиса если ты забил больше всех голов это факт,но это ничего не значит,если больше всех забил мячей, это не значит что ты лучший бомбардир

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