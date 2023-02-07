Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Колосков – о Дзюбе: «Как же он меня задолбал!»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном переходе Артема Дзюбы в «Локомотив».

    «Ох, как же он меня достал. Нашел клуб, и слава богу. Если по-русски говорить, то он меня так задолбал уже, что больше ничего про него говорить не хочу.

    Это весь мой комментарий. Я устал от него!» – сказал Колосков.

    • Сообщается, что Дзюба подпишет контракт с «Локо» до конца сезона.
    • Он будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц.
    • Медосмотр запланирован на среду.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Селюк: «Когда Дзюба начнeт забивать за «Локомотив», другие клубы поймут, какие они дураки»
    «Он больше не покажет ничего стоящего». Петржела – о Дзюбе в «Локомотиве» 1
    Дзюба и Смольников будут получать в «Локомотиве» по 2,5 миллиона рублей в месяц 6
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +543

      avera 1 час назад

      И не его одного этот плечистый.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11