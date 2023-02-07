Колосков – о Дзюбе: «Как же он меня задолбал!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном переходе Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Ох, как же он меня достал. Нашел клуб, и слава богу. Если по-русски говорить, то он меня так задолбал уже, что больше ничего про него говорить не хочу.

Это весь мой комментарий. Я устал от него!» – сказал Колосков.

Сообщается, что Дзюба подпишет контракт с «Локо» до конца сезона.

Он будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц.

Медосмотр запланирован на среду.

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