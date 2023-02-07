«Спартак» будет первым соперником Дзюбы в случае перехода в «Локомотив»

Экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжит карьеру в «Локомотиве».

Сообщается, что Дзюба подпишет контракт с «Локо» до конца сезона.

Он будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц.

Медосмотр запланирован на среду.

Если переход действительно состоится, 34-летний форвард дебютирует за московский клуб двумя матчами против «Спартака» в плей-офф Кубка России, которые состоятся 22 и 27 февраля.

Дзюба – воспитанник «Спартака». В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

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