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    «Спартак» будет первым соперником Дзюбы в случае перехода в «Локомотив»

    Экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжит карьеру в «Локомотиве».

    • Сообщается, что Дзюба подпишет контракт с «Локо» до конца сезона.
    • Он заработает 2,5 миллиона рублей.
    • Медосмотр запланирован на среду.

    Если переход действительно состоится, 34-летний форвард дебютирует за московский клуб двумя матчами против «Спартака» в плей-офф Кубка России, которые состоятся 22 и 27 февраля.

    Дзюба – воспитанник «Спартака». В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

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    Источник: «Бомбардир»

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