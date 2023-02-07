Стало известно, из-за кого Баринов не перешел в «Бешикташ»

«Локомотив» не готов отпускать полузащитника Дмитрия Баринова в «Бешикташ» из-за желания главного тренера Михаила Галактионова.
По информации «РБ Спорт», Галактионов просит руководство клуба сохранить хавбека как минимум до конца сезона. Он рассчитывает, что Баринов поможет клубу остаться в РПЛ.
- Баринов – воспитанник и капитан «Локо».
- За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
- С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
- Зимнее ТО в Турции закрывается 8 февраля.
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Источник: «РБ Спорт»