Защитник «Лестера» и сборной Турции раскритиковал соотечественников, поднимающих цены на фоне землетрясений

Защитник «Лестера» и сборной Турции Джаглар Сеюнджу негативно высказался о соотечественниках, которые стали завышать цены на фоне землетрясений в стране.

«В то время, как вся страна находится в трауре, а людей до сих пор спасают из-под завалов, мы читаем и наблюдаем, как безразличные к этому люди, в которых нет ни капли человечности, пытаются грабить и увеличивать цены в пять раз.

Они не должны остаться безнаказанными, это нельзя оставить без внимания!» — цитирует Сеюнджу Fanatik.

Землетрясение с магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.

Погибли почти 3 тысячи человек, более 15 тысяч получили ранения.

Все спортивные соревнования в Турции приостановлены.

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