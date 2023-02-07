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    Защитник «Лестера» и сборной Турции раскритиковал соотечественников, поднимающих цены на фоне землетрясений

    Защитник «Лестера» и сборной Турции Джаглар Сеюнджу негативно высказался о соотечественниках, которые стали завышать цены на фоне землетрясений в стране.

    «В то время, как вся страна находится в трауре, а людей до сих пор спасают из-под завалов, мы читаем и наблюдаем, как безразличные к этому люди, в которых нет ни капли человечности, пытаются грабить и увеличивать цены в пять раз.

    Они не должны остаться безнаказанными, это нельзя оставить без внимания!» — цитирует Сеюнджу Fanatik.

    • Землетрясение с магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.
    • Погибли почти 3 тысячи человек, более 15 тысяч получили ранения.
    • Все спортивные соревнования в Турции приостановлены.

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    Источник: «Чемпионат»

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