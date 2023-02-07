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  • Агент Оздоева рассказал, при каком условии футболист рассмотрит предложения из России

Агент Оздоева рассказал, при каком условии футболист рассмотрит предложения из России

7 февраля 2023, 10:34

Анзор Гаргаев, представитель игрока «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, оценил возможность возвращения игрока в Россию.

– Давайте представим: Оздоева приглашает тот же Бердыев в «Сочи» на лучшие деньги. Пойдет?

– У Магомеда нет категорической позиции, что он не хочет играть в РПЛ. У него вообще нет никаких ограничений при выборе клуба. Если поступит хорошее предложение от российского клуба, то он его рассмотрит.

– То есть нет такого, что он принципиально не хочет играть в России?

– Точно нет. Наоборот, он готов рассмотреть все варианты. Обвинять Магомеда в том, что он уехал из страны не по футбольным причинами нельзя. Это чисто так совпало.

– Сейчас есть интерес от российских клубов?

– Много кто прощупывает почву. Но я вот все эти «прощупки» не люблю. Ориентироваться на это бесполезно. Даже до Магомеда не все довожу. Потому что звонят и спрашивают: «А Оздоев поедет к нам играть вот за такую сумму?».

Всегда отвечаю: «Оздоев не на Луне живет – присылайте на почту предметное предложение, он его рассмотрит».

  • Прошлым летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита».
  • Рыночная стоимость игрока – 2,2 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Турция. Суперлига Карагюмрюк Оздоев Магомед
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