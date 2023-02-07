Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Оздоева рассказал, при каком условии футболист рассмотрит предложения из России

    Анзор Гаргаев, представитель игрока «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, оценил возможность возвращения игрока в Россию.

    – Давайте представим: Оздоева приглашает тот же Бердыев в «Сочи» на лучшие деньги. Пойдет?

    – У Магомеда нет категорической позиции, что он не хочет играть в РПЛ. У него вообще нет никаких ограничений при выборе клуба. Если поступит хорошее предложение от российского клуба, то он его рассмотрит.

    – То есть нет такого, что он принципиально не хочет играть в России?

    – Точно нет. Наоборот, он готов рассмотреть все варианты. Обвинять Магомеда в том, что он уехал из страны не по футбольным причинами нельзя. Это чисто так совпало.

    – Сейчас есть интерес от российских клубов?

    – Много кто прощупывает почву. Но я вот все эти «прощупки» не люблю. Ориентироваться на это бесполезно. Даже до Магомеда не все довожу. Потому что звонят и спрашивают: «А Оздоев поедет к нам играть вот за такую сумму?».

    Всегда отвечаю: «Оздоев не на Луне живет – присылайте на почту предметное предложение, он его рассмотрит».

    • Прошлым летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита».
    • Рыночная стоимость игрока – 2,2 миллиона евро.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Оздоев забил «Бешикташу». У него три гола в чемпионате Турции 3
    Представитель Оздоева не исключил, что игрок вернется в РПЛ
    Как дела у русских футболистов в Европе 10
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11