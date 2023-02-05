Каррагер считает, что Холанд выбрал не тот клуб: «Сити» забил бы столько голов и без него»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не подходит клубу.
«Сити» забил бы столько же голов и без Холанда. С ним в составе команда стала больше пропускать, против нее легче играть.
Холанд не может показать все свои характеристики в «Сити». Возможно, он выбрал не тот клуб», – приводит слова Каррагера BBC.
- «Сити» сегодня проиграл «Тоттенхэму» (0:1).
- Холанд отыграл весь матч.
- У норвежца 25 голов в АПЛ.
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Источник: «Бомбардир»