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    Каррагер считает, что Холанд выбрал не тот клуб: «Сити» забил бы столько голов и без него»

    Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не подходит клубу.

    «Сити» забил бы столько же голов и без Холанда. С ним в составе команда стала больше пропускать, против нее легче играть.

    Холанд не может показать все свои характеристики в «Сити». Возможно, он выбрал не тот клуб», – приводит слова Каррагера BBC.

    • «Сити» сегодня проиграл «Тоттенхэму» (0:1).
    • Холанд отыграл весь матч.
    • У норвежца 25 голов в АПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.02.2023 23:52
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    Комментарии3
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      kozlov_873 10 минут назад

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      Рейтинг: +1332

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      проблема не в хааланде, сам ман сити пора обновлять.
      у меня язык не повернётся обвинять игрока с такой результативностью.
      гвардиола должен что-то предпринять этим летом.

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