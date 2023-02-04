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  • Экс-игроки сборной России навестили в больнице екатеринбургского тренера, спасшего от ожогов двух детей

Экс-игроки сборной России навестили в больнице екатеринбургского тренера, спасшего от ожогов двух детей

4 февраля 2023, 23:22
2

В Екатеринбурге проходит стационарное лечение футбольный тренер Кирилл Боровиков. Он получил ожоги, спасая от кипятка детей.

Боровикова в медучреждении посетили бывшие игроки сборной России.

«Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Динияр Билялетдинов навестили в больнице футбольного тренера, который спас двоих детей в Екатеринбурге.

Кирилл Боровиков тренирует детскую команду «Буревестник» из Екатеринбурга.

18 января в одном из районов города произошла коммунальная авария – в Пионерском посeлке кипятком затопило улицу. Двое детей остались посреди залитой дороги, от горячей воды они взобрались на колодец.

Кирилл Боровиков решил помочь детям и ценой серьезных ожогов прошeл по кипятку, перенеся ребят в безопасное место.

Сейчас тренер находится в ожоговом отделении больницы, куда после операции к нему пришли легенды российского футбола.

Они подарили тренеру игровую футболку с автографами и пригласили на финал Кубка России», – написал источник.

  • Финал Кубка России намечен на июнь. Матч пройдет в «Лужниках».

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Источник: телеграм-канал «Футбол в школе»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (2)
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russkiisergei
1675543841
Уважение!!! всем!!!
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Plyash
1675544447
С такими ребятами Россию никто на колени не поставит.Спасибо,мужики!!!
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