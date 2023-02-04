Экс-игроки сборной России навестили в больнице екатеринбургского тренера, спасшего от ожогов двух детей

В Екатеринбурге проходит стационарное лечение футбольный тренер Кирилл Боровиков. Он получил ожоги, спасая от кипятка детей.

Боровикова в медучреждении посетили бывшие игроки сборной России.

«Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Динияр Билялетдинов навестили в больнице футбольного тренера, который спас двоих детей в Екатеринбурге.

Кирилл Боровиков тренирует детскую команду «Буревестник» из Екатеринбурга.

18 января в одном из районов города произошла коммунальная авария – в Пионерском посeлке кипятком затопило улицу. Двое детей остались посреди залитой дороги, от горячей воды они взобрались на колодец.

Кирилл Боровиков решил помочь детям и ценой серьезных ожогов прошeл по кипятку, перенеся ребят в безопасное место.

Сейчас тренер находится в ожоговом отделении больницы, куда после операции к нему пришли легенды российского футбола.

Они подарили тренеру игровую футболку с автографами и пригласили на финал Кубка России», – написал источник.

Финал Кубка России намечен на июнь. Матч пройдет в «Лужниках».

Получи до 10 000 рублей за регистрацию