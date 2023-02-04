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    Экс-игроки сборной России навестили в больнице екатеринбургского тренера, спасшего от ожогов двух детей

    В Екатеринбурге проходит стационарное лечение футбольный тренер Кирилл Боровиков. Он получил ожоги, спасая от кипятка детей.

    Боровикова в медучреждении посетили бывшие игроки сборной России.

    «Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Динияр Билялетдинов навестили в больнице футбольного тренера, который спас двоих детей в Екатеринбурге.

    Кирилл Боровиков тренирует детскую команду «Буревестник» из Екатеринбурга.

    18 января в одном из районов города произошла коммунальная авария – в Пионерском посeлке кипятком затопило улицу. Двое детей остались посреди залитой дороги, от горячей воды они взобрались на колодец.

    Кирилл Боровиков решил помочь детям и ценой серьезных ожогов прошeл по кипятку, перенеся ребят в безопасное место.

    Сейчас тренер находится в ожоговом отделении больницы, куда после операции к нему пришли легенды российского футбола.

    Они подарили тренеру игровую футболку с автографами и пригласили на финал Кубка России», – написал источник.

    • Финал Кубка России намечен на июнь. Матч пройдет в «Лужниках».

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    Источник: телеграм-канал «Футбол в школе»

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    04.02.2023 23:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14292

      playsh 1 час назад

      С такими ребятами Россию никто на колени не поставит.Спасибо,мужики!!!

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      Рейтинг: +141

      russkiisergei 1 час назад

      Уважение!!! всем!!!

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