Экс-игроки сборной России навестили в больнице екатеринбургского тренера, спасшего от ожогов двух детей

В Екатеринбурге проходит стационарное лечение футбольный тренер Кирилл Боровиков. Он получил ожоги, спасая от кипятка детей.
Боровикова в медучреждении посетили бывшие игроки сборной России.
«Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Динияр Билялетдинов навестили в больнице футбольного тренера, который спас двоих детей в Екатеринбурге.
Кирилл Боровиков тренирует детскую команду «Буревестник» из Екатеринбурга.
18 января в одном из районов города произошла коммунальная авария – в Пионерском посeлке кипятком затопило улицу. Двое детей остались посреди залитой дороги, от горячей воды они взобрались на колодец.
Кирилл Боровиков решил помочь детям и ценой серьезных ожогов прошeл по кипятку, перенеся ребят в безопасное место.
Сейчас тренер находится в ожоговом отделении больницы, куда после операции к нему пришли легенды российского футбола.
Они подарили тренеру игровую футболку с автографами и пригласили на финал Кубка России», – написал источник.
- Финал Кубка России намечен на июнь. Матч пройдет в «Лужниках».
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