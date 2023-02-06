«Краснодар» и «Спартак» сыграют в матче 2-го тура Зимнего кубка РПЛ.
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Встреча пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).
- Игра состоится в понедельник, 6 февраля.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало – в 20:00 мск.
«Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, на победу московской команды можно поставить за коэффициент 2,25. На ничью – за 3,80. На выигрыш краснодарского клуба предлагают коэффициент 3,25.
Источник: «Бомбардир»