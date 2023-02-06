«Краснодар» и «Спартак» встретятся в матче 2-го тура Зимнего кубка РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало – в 20:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
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Краснодар: Матвей Сафонов – Кристиан Рамирес, Кайо, Хуниор Алонсо, Сергей Волков – Михайло Баньяц, Кевин Ленини, Олакунле Олусегун – Джон Кордоба, Кади, Алексей Ионов.
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Спартак: Александр Максименко – Георгий Джикия, Даниил Денисов, Леон Классен, Даниил Хлусевич – Павел Маслов, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов – Шамар Николсон, Антон Зиньковский.
Судья: Павел Кукуян (Россия)
- Матчей в сезоне: 15
- Желтые карточки: 59 (3,9 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 20
Пять последних очных матчей: три победы «Спартака», два раза выиграл «Краснодар».
В последний раз команды встречались 23 июля 2022 года – «Спартак» победил со счетом 4:1. Зобнин забил два гола.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: обе забьют – да