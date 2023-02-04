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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Краснодар» – «Спартак»: 2 тур Зимний кубок РПЛ, 6 февраля 2023

    «Краснодар» и «Спартак» встретятся в матче 2-го тура Зимнего кубка РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало – в 20:00 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Павел Кукуян (Россия)

    • Матчей в сезоне: 15
    • Желтые карточки: 59 (3,9 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 1
    • Фолы в среднем за матч: 20

    Пять последних очных матчей: три победы «Спартака», два раза выиграл «Краснодар».

    В последний раз команды встречались 23 июля 2022 года – «Спартак» победил со счетом 4:1. Зобнин забил два гола.

    Коэффициенты:

    • Победа Краснодара – 3.25
    • Ничья – 3.80
    • Победа Спартака – 2.25

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Краснодар – Спартак

    Источник: «Бомбардир»

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