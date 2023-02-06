«Краснодар» и «Спартак» встретятся в матче 2-го тура Зимнего кубка РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Павел Кукуян (Россия)

Матчей в сезоне: 15

Желтые карточки: 59 (3,9 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 20

Пять последних очных матчей: три победы «Спартака», два раза выиграл «Краснодар».

В последний раз команды встречались 23 июля 2022 года – «Спартак» победил со счетом 4:1. Зобнин забил два гола.

Коэффициенты:

Победа Краснодара – 3.25

Ничья – 3.80

Победа Спартака – 2.25

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Краснодар – Спартак