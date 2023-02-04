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    Мелкадзе больше не думает о смене гражданства ради выступлений за сборную Грузии

    Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе заявил о намерении бороться за место в составе сборной России.

    В сентябре он говорил, что может сменить российское гражданство на грузинское.

    «Смена гражданства на грузинское? Эта тема и не начиналась. Теоретически я и сейчас могу сменить спортивное гражданство, но ничего для этого не делаю.

    Сейчас не собираюсь менять гражданство. Планирую бороться за место в составе сборной России», – сказал Мелкадзе.

    • Футболист родился в Москве.
    • Он вызывался в юношескую и молодежную сборные России.

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    Источник: «Чемпионат»

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