В «Торпедо» рассказали, при каких условиях могли бы пригласить Дзюбу

Исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский ответил, может ли нападающий Артем Дзюба оказаться в клубе.

Стороны прекратили переговоры, однако главный тренер московской команды Андрей Талалаев не исключил, что снова обсудит с 34-летним футболистом его переход.

«Тема перехода Артема Дзюбы в «Торпедо» почти ежедневно сопровождает клуб уже не один месяц.

Я хорошо знаю, как у нас в клубе принимаются трансферные решения. Есть определенная процедура, которая предусматривает всестороннее рассмотрение всех факторов, и окончательное решение, право на которое остается у совета директоров.

Я не могу позвонить Дзюбе, как, наверное, и он мне, но если бы такой разговор состоялся, то гипотетически предложил бы ему подумать о модели, широко принятой в финансовом мире, в котором работаю не один десяток лет.

Называется она success fee – плата за успех, и предполагает вознаграждение за достижение определенного результата, снижая при этом регулярные выплаты.

И еще я полностью согласен с высказанным нашим главным тренером мнением о том, что не стоит подтягивать к такого рода общению третьих лиц», – сказал Ходоровский.

Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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