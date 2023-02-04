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    В «Торпедо» рассказали, при каких условиях могли бы пригласить Дзюбу

    Исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский ответил, может ли нападающий Артем Дзюба оказаться в клубе.

    Стороны прекратили переговоры, однако главный тренер московской команды Андрей Талалаев не исключил, что снова обсудит с 34-летним футболистом его переход.

    «Тема перехода Артема Дзюбы в «Торпедо» почти ежедневно сопровождает клуб уже не один месяц.

    Я хорошо знаю, как у нас в клубе принимаются трансферные решения. Есть определенная процедура, которая предусматривает всестороннее рассмотрение всех факторов, и окончательное решение, право на которое остается у совета директоров.

    Я не могу позвонить Дзюбе, как, наверное, и он мне, но если бы такой разговор состоялся, то гипотетически предложил бы ему подумать о модели, широко принятой в финансовом мире, в котором работаю не один десяток лет.

    Называется она success fee – плата за успех, и предполагает вознаграждение за достижение определенного результата, снижая при этом регулярные выплаты.

    И еще я полностью согласен с высказанным нашим главным тренером мнением о том, что не стоит подтягивать к такого рода общению третьих лиц», – сказал Ходоровский.

    • Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18705

      Cleaner 26 минут назад

      В Торпедо еще ставят условия?????????????? Совсем опупели!!!!!!!!!(((((((((((((((((

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