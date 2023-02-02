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    «Не по-пацански». Талалаев рассказал, что ему не нравится в российском футболе

    Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, что ему не нравится в РПЛ.

    «К сожалению, разница между уровнем РПЛ и остальным российским футболом стирается, наш чемпионат все больше напоминает Медиалигу. Внимательно слежу за профессиональной средой и прошу пресс-службу оградить меня от бойких ребят с камерами и диктофонами, стремящихся спровоцировать, хайпануть и выдернуть мысли из контекста.

    Хочется, чтобы любой заслуженный игрок, будь то Дзюба, Глушаков, Панченко или Мирзов, воспринимал наше общение, в первую очередь, с человеческих позиций, во вторую — с профессиональных, а в последнюю — как желание помериться амбициями.

    И уж тем более ни к чему подтягивать сюда третьи лица. Мое уличное воспитание подсказывает: это как-то мелочно и не по-пацански», – сказал Талалаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2341

      Эном айс 6 минут назад

      Человеческие амбиции крайне редко совпадают с уличным воспитанием.
      Разве не научили в Грозном?
      Нашёлся "пацан" очередной..

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