«Не по-пацански». Талалаев рассказал, что ему не нравится в российском футболе

Человеческие амбиции крайне редко совпадают с уличным воспитанием.
Разве не научили в Грозном?
Нашёлся "пацан" очередной..
Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, что ему не нравится в РПЛ.
«К сожалению, разница между уровнем РПЛ и остальным российским футболом стирается, наш чемпионат все больше напоминает Медиалигу. Внимательно слежу за профессиональной средой и прошу пресс-службу оградить меня от бойких ребят с камерами и диктофонами, стремящихся спровоцировать, хайпануть и выдернуть мысли из контекста.
Хочется, чтобы любой заслуженный игрок, будь то Дзюба, Глушаков, Панченко или Мирзов, воспринимал наше общение, в первую очередь, с человеческих позиций, во вторую — с профессиональных, а в последнюю — как желание помериться амбициями.
И уж тем более ни к чему подтягивать сюда третьи лица. Мое уличное воспитание подсказывает: это как-то мелочно и не по-пацански», – сказал Талалаев.
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