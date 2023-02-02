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    Талалаев: «Могу набрать Дзюбе и сказать: «Артем, давай еще раз подумаем»

    Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о переговорах с нападающем Артемом Дзюбой о переходе московский клуб.

    — Теперь не вынося Дзюбу за скобки: разговор между вами был, расстались на спокойной ноте?

    — Сохранилось ощущение, что если жизнь заставит, могу набрать номер и сказать: «Артем, давай еще раз подумаем». Внутри по-прежнему остается такое чувство, с моей стороны преград точно нет.

    • Дзюба отказал «Торпедо». Другой претендент на игрока – «Пари НН».
    • В ноябре Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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