Талалаев: «Могу набрать Дзюбе и сказать: «Артем, давай еще раз подумаем»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о переговорах с нападающем Артемом Дзюбой о переходе московский клуб.

— Теперь не вынося Дзюбу за скобки: разговор между вами был, расстались на спокойной ноте?

— Сохранилось ощущение, что если жизнь заставит, могу набрать номер и сказать: «Артем, давай еще раз подумаем». Внутри по-прежнему остается такое чувство, с моей стороны преград точно нет.

Дзюба отказал «Торпедо». Другой претендент на игрока – «Пари НН».

В ноябре Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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